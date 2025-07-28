Bursaspor ve Eskişehirspor arasında dostluk maçı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Toplantının ana konusu, iki takım arasında oynanacak hazırlık maçıydı.

"GEÇEN YIL GÜZEL BİRER HİKAYE YAZDIK"

Enes Çelik, maçın önemine vurgu yaparak, “Geçen yıl takımlar, ait oldukları yere dönmek için güzel bir hikaye yazdılar. Eskişehir de yakaladığı olumlu hava ile dikkat çekti. 16 Ağustos’ta komşu şehir olarak Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda ağırlayacağız” dedi.

MAÇIN GELİRİ, FİDAN KAMPANYASINA HARCANACAK

Hazırlık maçının taraftarlara açık olacağını belirten Çelik, maçtan elde edilecek gelirin, afet bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması için Teksas grubunun başlattığı fidan kampanyasına bağışlanacağını açıkladı.

Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ise dostluk mesajı vererek, “Bu sadece bir futbol maçı değil; iki şehrin efsane kulüplerinin buluşmasıdır. İki ezeli rakip, ebedi dost olarak camiamızı bir araya getirmek için buradayız. Tüm taraftarlarımızı 16 Ağustos’ta oynanacak maça davet ediyoruz” dedi.