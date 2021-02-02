Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Kulübü, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor geçtiğimiz günlerde sezon sonu için Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

"SÜRESİZ KADRO DIŞI..."

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"BIRAKIN HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞSUN"

Futbolcunun amcası Ayhan Akman ise yaptığı açıklamada, "Ali ne yaptı da kadro dışı bırakılıyor? Bu çocuk Bursaspor'a hizmet etti. Sezon sonu serbest. O zaman şunu da söyleyeyim. Asgari maaşa futbol oynuyor. Bırakın da hayalinin peşinden koşsun çocuk." ifadelerini kullanarak kararın doğru olmadığını savundu.

Ali Akman, Eintracht Frankurt'ta - HABERİ