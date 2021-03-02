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    Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi

    Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi

    Bursaspor'da, Eintrach Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 14:32
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    Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ali Akman, ara transfer döneminin son günlerinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt takımı ile anlaşması nedeniyle Bursaspor'da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

    Bursaspor da Ali Akman ın sözleşmesi feshedildi #1

    SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

    Bu gelişmenin ardından Bursaspor Kulübü, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek sözleşmenin feshedilmesine karar verdi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Akman'ın sözleşmesinin 1 Mart 2021 tarihi itbariyle karşılıklı feshedildiği ortaya çıktı.

    Bursaspor da Ali Akman ın sözleşmesi feshedildi #2

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