Bursaspor'da borç nedeniyle stadın elektrikleri kesildi

Sezon başından bu yana oyunculara maaş ödemesi yapmayan Bursaspor'da bir kriz daha yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüpte borç nedeniyle stadın ve tesislerin elektriği kesildi.

Dün ortak bir bildiri yayınlayan Bursasporlu futbolcular, maaş alamadıklarını ve verilen senetlerin karşılıksız çıktığını duyurmuştu.

Yeşil-beyazlı kulüpte bugün önemli bir gelişme daha yaşandı.

BORÇ 3.7 MİLYON LİRA

Bursaspor’da 3.7 milyon liralık borç nedeniyle Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisileri ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği kesildi.

Yaşadığı sıkıntılara rağmen son hafta maçında Ankaraspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor'da takımın tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, maçtan sonra ''Hedefsiz kalmamak için iyi bir galibiyet oldu. Sonuna kadar da Play-Off'u zorlayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hastalıklar ve sakatlıklar oldu. Bize yakışan mücadeleyi göstermeye çalışıyoruz.'' sözlerini kullandı.