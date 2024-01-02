Bursaspor’da Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney'e af kararı çıktı

İHA

Bursaspor Başkanı Recep Günay, basın toplantılarına bir yenisini daha ekledi.

Son günlerde sık sık açıklama yapan Günay, dikkat çeken konularla ilgili bilgilendirme yaptı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Recep Günay, Diyarbekirspor maçı sonrası kadro dışı bıraktıkları Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney’i affettiklerini söyledi.

"Kadro dışı bıraktığımız futbolcuların cezalarını affettik"

Başkan Günay, şu açıklamada bulundu:

Kadro dışı bıraktığımız futbolcuların cezalarını affettik. Bursaspor’da satılacak bir futbolcu da yok. Biz satma niyetinde değiliz. Talip çok. Bu da güzel bir şey. Teklif yok desek yalan olur. Yusuf, Yiğit, Çağatay Hepsine var. Ama Bursaspor buradan çıkana kadar satmak yok. Önce Bursaspor.