Euro
15.2242
1.06%
Dolar
13.3994
0.7%
Altın
766.11
0.63%
Borsa
1.878
1.13%
Bitcoin
767.330
1.04%
BTXN Coin
50.30
-1.52%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Bursaspor'da İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi

    TFF 1. Lig ekibi Bursaspor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi. Genç oyuncunun ismi Galatasaray'la anılıyordu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursaspor'da İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi

    Geçen sezonun sonlarında çapraz bağ ameliyatı olan İsmail Çokçalış, Bursaspor'un büyük beklentiler içinde olduğu futbolculardan biriydi.

    Bursaspor'un gelecek vadeden genç sağ beki İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi.

    20 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray'la anılıyordu.

    Bursaspor da İsmail Çokçalış ın sözleşmesi feshedildi #1

    SÜRPRİZ AYRILIK

    İsmi Fransız kulüpleri ile de anılan ve yakın zamanda tekrar sahalara dönen genç oyuncunun ayrılığı sürpriz olarak yorumlandı.

    İsmail Çokçalış, geçen sezon Bursaspor formasıyla 25 karşılaşmada forma giymişti.

    Bursaspor'un TFF'de yer alan kadrosunda, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesinin feshedildiği görülüyor.

    Bursaspor da İsmail Çokçalış ın sözleşmesi feshedildi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir