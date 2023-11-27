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Bursaspor’da stadın ismi resmen 'Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu' oldu

Bursaspor’da stadın ismi resmen 'Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu' oldu Bursaspor'un stad isminde değişime gidildi. TFF’de yer alan isme göre bundan sonra ‘Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ denecek.