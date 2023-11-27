Bursaspor’da stadın ismi resmen 'Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu' oldu

İHA
Bursaspor’un maçlarını oynadığı stadın ismi resmen değişti.
Başkan Recep Günay ve yönetiminin girişimi sonrası Cumhuriyetimizin 100. yılına özel stadyumun ismi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak değiştirmişti.
Ancak bu durum TFF’nin resmi sitesine yansımamış ve uzun süre Büyükşehir Belediye Stadı olarak kalmıştı.
Sponsorun ismi yer almadı
Bugün itibarıyla stadyum ismi değişti ancak sponsor firmanın ismi yer almadı.
TFF’de yer alan isme göre stadyumun ismi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak açıklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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