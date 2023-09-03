Bursaspor'da Yalçın Gündüz dönemi sona erdi

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TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 2’nci hafta mücadelesi Bursa derbisine sahne oldu. Karacabey Belediyespor'la Bursaspor kritik maçta karşı karşıya geldi.

Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Karacabey Belediyespor, 2-0'lık skorla galip geldi.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 23. dakikada Ersel Aslıyüksek ve 90+3. dakikada Berat Satılmış kaydetti.

"Yalçın Gündüz ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız"

Alınan bu mağlubiyetin ardından ise Bursaspor'da bir veda yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın 2. Başkanı Metin Genç, teknik direktör Yalçın Gündüz'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Metin Genç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yönetim kurulumuz ve teknik direktör Yalçın Gündüz arasında yapılan görüşme neticesinde Yalçın Gündüz ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz.