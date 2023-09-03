Bursaspor'da Yalçın Gündüz dönemi sona erdi
ensonhaber.com

TFF 2’nci Beyaz Grup 2’nci hafta mücadelesi Bursa derbisine sahne oldu. Karacabey Belediyespor'la kritik maçta karşı karşıya geldi.

Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Karacabey Belediyespor, 2-0'lık skorla galip geldi.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 23. dakikada Ersel Aslıyüksek ve 90+3. dakikada Berat Satılmış kaydetti.

"Yalçın Gündüz ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız"

Alınan bu mağlubiyetin ardından ise Bursaspor'da bir veda yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın 2. Başkanı Metin Genç, teknik direktör Yalçın Gündüz'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Metin Genç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yönetim kurulumuz ve teknik direktör Yalçın Gündüz arasında yapılan görüşme neticesinde Yalçın Gündüz ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz.