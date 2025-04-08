Bursaspor'dan Artvin Hopaspor maçının İstanbul'da oynanması için talep!

AA & Ensonhaber

3. Lig 1. Grup'ta 64 puanla zirvede yer alan Bursaspor, 13 Nisan Pazar günü Artvin Hopaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, iki kulüp yönetiminin anlaşmasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanması için talepte bulunuldu.

TFF yönetiminin, bu talebi olumlu karşıladığı ve karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasının beklendiği öğrenildi.

BURSASPOR, ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Yeşil-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

BURSASPOR, ÇELİK'LE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor'da Enes Çelik başkanlığa getirildi.

Çelik yönetiminde yükselişe geçen Bursa temsilcisi, iç saha maçlarını ortalama 40 bin taraftar karşısında oynayarak Türk spor kamuoyunun da dikkatini çekti.