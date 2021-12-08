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    Bursaspor'dan maç biletlerinde büyük indirim

    Bursaspor Kulübü, Manisa FK maçı öncesi biletleri 5 liradan satışa çıkartacak.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 05:22
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    Bursaspor'dan maç biletlerinde büyük indirim

    Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Manisa FK maçı biletleri bugünden itibaren satışa çıkacak.

    BİLET FİYATI 5 TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ

    Yeşil-beyazlı kulüp, bu önemli müsabaka öncesi bilet fiyatlarını 5 TL’ye kadar indirdi. Daha önce 30 TL’den satışa çıkarttığı kale arkaları ile maraton tribünlerin de bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi.

    Bursaspor dan maç biletlerinde büyük indirim #1

    TRİBÜNLERE GÖRE BİLET FİYATLARI

    Bitci Timsah Park’ta ve bugün saat 11.00’den itibaren satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:

    1963 Tribünü: 250 TL,

    Batı Alt Tribünü: 75 TL,

    VIP Tribün: 100 TL,

    Maraton Üst Tribün: 5 TL,

    Maraton Alt Tribün: 5 TL,

    Güney Kale Arkası Tribünü (Teksas): 5 TL,

    Tofaş Tribünü: 5 TL.

    Bursaspor dan maç biletlerinde büyük indirim #2

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