Bursaspor'dan maç biletlerinde büyük indirim

Bursaspor Kulübü, Manisa FK maçı öncesi biletleri 5 liradan satışa çıkartacak.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Manisa FK maçı biletleri bugünden itibaren satışa çıkacak.

BİLET FİYATI 5 TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Yeşil-beyazlı kulüp, bu önemli müsabaka öncesi bilet fiyatlarını 5 TL’ye kadar indirdi. Daha önce 30 TL’den satışa çıkarttığı kale arkaları ile maraton tribünlerin de bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi.

TRİBÜNLERE GÖRE BİLET FİYATLARI

Bitci Timsah Park’ta ve bugün saat 11.00’den itibaren satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:

1963 Tribünü: 250 TL,

Batı Alt Tribünü: 75 TL,

VIP Tribün: 100 TL,

Maraton Üst Tribün: 5 TL,

Maraton Alt Tribün: 5 TL,

Güney Kale Arkası Tribünü (Teksas): 5 TL,

Tofaş Tribünü: 5 TL.