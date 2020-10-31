Bursasporlu Ali Akman yine gol attı

Boluspor maçında fileleri 2 kez havalandıran Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman, çıktığı 8. maçta 7. golünü kaydetti.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Oynadığı futbol ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken yeşil-beyazlıların genç yeteneği Ali Akman, bu maçta da sahneye çıktı.

8 MAÇTA 7 GOL

Yaptığı aşırtma vuruşla skoru 1-1'e getiren 18 yaşındaki futbolcu, Burak Kapacak'ın golünün ardından yeniden sahneye çıkarak 51. dakikada takımının 3. kendisinin 2. golünü kaydetti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon 8 maçta görev alan genç golcü, gol sayısını 7'ye yükseltmiş oldu.

DEVLER PEŞİNDE

Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali'nin adı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.