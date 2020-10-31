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- Bursasporlu Ali Akman yine gol attı
Bursasporlu Ali Akman yine gol attı
Boluspor maçında fileleri 2 kez havalandıran Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman, çıktığı 8. maçta 7. golünü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 17:20
- Güncelleme : 01.11.2020 - 14:11
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Oynadığı futbol ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken yeşil-beyazlıların genç yeteneği Ali Akman, bu maçta da sahneye çıktı.
8 MAÇTA 7 GOL
Yaptığı aşırtma vuruşla skoru 1-1'e getiren 18 yaşındaki futbolcu, Burak Kapacak'ın golünün ardından yeniden sahneye çıkarak 51. dakikada takımının 3. kendisinin 2. golünü kaydetti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sezon 8 maçta görev alan genç golcü, gol sayısını 7'ye yükseltmiş oldu.
DEVLER PEŞİNDE
Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali'nin adı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.