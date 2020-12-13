Bursasporlu Batuhan Kör'ün performansı dikkat çekiyor

Bu sezon transfer yasağı nedeniyle genç futbolculara ağırlık veren Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör'ün performansı da yükselişe geçti. Genç futbolcu 12 maçta 5 gol atarak dikkat çekti.

TFF 1.Lig’de transfer yasağını kaldıramadığından dolayı ağırlıklı olarak altyapıdan gelen futbolcularla mücadele eden Bursaspor’da, yıldızı parlayan oyuncuların sayısı artmaya devam ediyor.

Son oynanan Samsunspor maçında attığı muhteşem iki golle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, yeşil-beyazlı camianın yanı sıra Türkiye’de de gündeme geldi.

PERFORMANSI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Birbirinden farklı ve zor pozisyonlarda topu ağlarla buluşturan 19 yaşındaki futbolcu, toplam gol sayısını da 5’e çıkarttı.

Ali Akman’dan sonra takımın en çok gol atan ismi olan Batuhan Kör, zorlu karşılaşma sonrası, “Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet” yorumunda bulundu.