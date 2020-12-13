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    Bursasporlu Batuhan Kör'ün performansı dikkat çekiyor

    Bursasporlu Batuhan Kör'ün performansı dikkat çekiyor

    Bu sezon transfer yasağı nedeniyle genç futbolculara ağırlık veren Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör'ün performansı da yükselişe geçti. Genç futbolcu 12 maçta 5 gol atarak dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 14:13
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 15:00
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    TFF 1.Lig’de transfer yasağını kaldıramadığından dolayı ağırlıklı olarak altyapıdan gelen futbolcularla mücadele eden Bursaspor’da, yıldızı parlayan oyuncuların sayısı artmaya devam ediyor.

    Son oynanan Samsunspor maçında attığı muhteşem iki golle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, yeşil-beyazlı camianın yanı sıra Türkiye’de de gündeme geldi.

    Bursasporlu Batuhan Kör ün performansı dikkat çekiyor #1

    PERFORMANSI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

    Birbirinden farklı ve zor pozisyonlarda topu ağlarla buluşturan 19 yaşındaki futbolcu, toplam gol sayısını da 5’e çıkarttı.

    Ali Akman’dan sonra takımın en çok gol atan ismi olan Batuhan Kör, zorlu karşılaşma sonrası, “Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet” yorumunda bulundu.

    Bursasporlu Batuhan Kör ün performansı dikkat çekiyor #2

    Bursasporlu Batuhan Kör ün performansı dikkat çekiyor #3

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