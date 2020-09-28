Bursasporlu bir taraftar Kubilay gidince lokma döktürdü

Yeni Malatyaspor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un ardından Bursasporlu bir taraftar lokma dağıttı.

Bursaspor'la devam eden sözleşmesini tek taraflı feshederek Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un gidişine taraftar çok sevindi.

LOKMA DAĞITTI

Onur Uludağ isimli Bursaspor taraftarı ilginç bir olaya imza attı. Daha önce verdiği sözü tutan ve Kubilay Kanatsızkuş ayrıldıktan sonra lokma döktürüp dağıtan Onur Uludağ'a diğer taraftarlar da büyük destek verdi.