Bursasporlu futbolculardan bildiri: Maaş alamıyoruz

Bursasporlu futbolcular, sezon başından bu yana maaşlarını alamadıklarını, yönetimin kendilerine verdiği senetlerin ise karşılıksız çıktığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 26 haftada 37 puan toplayan ve Süper Lig'e çıkma yolunda play-off sıraları için mücadele eden Bursaspor'da, maaş krizi yaşanıyor.

Ortak bir bildiri yayınlayan oyuncular, sezon başında beri bir kuruş maaş alamadıklarını belirtti.

"VERİLEN SENETLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI"

Yapılan açıklamada, "Bu onurlu arma altında, köklü bir camianın mensupları olarak bilinmesini istediğimiz bir gerçek var. Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Elbette ekonomik sıkıntılar var, elbette şartlar ağır. Ancak biz bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşların yatmaması, normal kabul edilmemeli." denildi.

Açıklamada, başarı için gereken güven ve samimiyet ortamının hiçbir şekilde sağlanamadığı ve çözüme yönelik verilen sözlerin ise defalarca tutulmayarak aksine sorunların derinleştiği ifade edilerek, şu sözlere yer verildi:

"DEĞER GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerini hedef göstermek değil, kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak. Kent büyüklerimizin, camia büyüklerimizin somut, samimi ve net bir şekilde harekete geçmesini, bizim hakedişlerimiz için toplanan desteklerin takipçisi olmalarını istiyoruz. Biz bu değerli formayı terleten grup olarak değer görmek istiyoruz. Bugüne kadar her koşulda savaştık, bu formaya sahip çıktık, sezon sonuna kadar da çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuyu kamuoyuyla bir şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarlarımızdan ve camiamızdan 'biz' özür diliyoruz."

11 YIL ÖNCE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Henüz 11 yıl önce Süper Lig'de şampiyon olarak tarih yazan yeşil-beyazlıların kısa süre içerisinde bu duruma düşmesi, taraftarları bir hayli üzdü.