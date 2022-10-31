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    Bursasporlu Hasan ve taraftarın ilginç diyaloğu

    Bursasporlu Hasan ve taraftarın ilginç diyaloğu

    Bursaspor kötü gidişatını durduramıyor. 2. Lig'de küme düşme hattına yaklaşan yeşil-beyazlılarda taraftar, takımın tecrübeli oyuncusu Hasan Ayaroğlu'na havalimanında tepki gösterdi.
    • 31.10.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:52
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    Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 11 puanla 15. sırada bulunan Bursaspor'da, taraftar isyan ediyor.

    Geçen sene 1. Lig'den düşen yeşil-beyazlılar eski günlerin hasretini yaşarken futbolculara da tepkiler gelmeye devam ediyor.

    "Oynama abicim"

    24 Erzincanspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'da tribün lideri Selim Kurtulan, havalimanında takımın 27 yaşındaki oyuncusu Hasan Ayaroğlu'na tepki gösterdi.

    "Hasan top oynamıyorsun." diyen Selim Kurtulan'a Hasan'ın "Selim abi ne yapayım? Sakat sakat oynuyorum." demesi üzerine taraftarın, "Oynama abicim o zaman." demesi üzerine ilginç bir diyalog yaşanmış oldu.

    Bursasporlu Hasan ve taraftarın ilginç diyaloğu - İZLE

    Gol veya asist katkısı veremedi

    Denizlispor ve Alanyaspor formaları da giyen Hasan Ayaroğlu, geçtiğimiz sezon Bursaspor'a transfer olmuştu.

    2 hafta önce taraftara "Çok daha farklı, çok daha iyi bir Hasan göreceksiniz." sözü veren sol kanat oyuncusu, bu sezon 10 maça çıkarken gol veya asist katkısı veremedi.

    Bursasporlu Hasan ve taraftarın ilginç diyaloğu #1

    Bursasporlu Hasan ve taraftarın ilginç diyaloğu #2


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