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    Bursaspor'un kongresinde kavga çıktı

    Bursaspor’da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulun birinci toplantısında, kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 15:01
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    Bursaspor'un kongresinde kavga çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve ekibinin almış olduğu olağanüstü kongre kararının ardından bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan genel kurulun birinci toplantısında olaylar çıktı.

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    ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

    Kongre üyelerinin aralarında sebebi bilinmeyen çıkan olaylara çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi de müdahale etti. Olaylar büyümeden yatıştırıldı.

    Bursaspor un kongresinde kavga çıktı #2

    Öte yandan olağanüstü genel kurulun bugün yapılması için 2 bin 66 kongre üyesinin imza vermesi gerekirken, 703 imzanın toplanmasından dolayı kongre çoğunluk aranmaksızın 30 Ağustos Pazar günü 17.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılacak.

    TEK ADAY ERKAN KAMAT

    Bursaspor’un tek adaylı kongresinde başkan adayı Erkan Kamat'ın önümüzdeki hafta resmen başkanlığını ilan etmesi bekleniyor.

    Bursaspor un kongresinde kavga çıktı #3

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