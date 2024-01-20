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Bursaspor'un üç puanı silindi

Bursaspor'un üç puanı silindi Bursaspor Kulübü’nün, aldığı 3 puan silme cezasına karşı yaptığı itiraz reddedildi ve bugün itibariyle Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre karar onandı. Yeşil-beyazlıların 14 puanı 11’e düşecek.