Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler

Bursaspor genel kurulunda yapılan oylamayla Hayrettin Gülgüler kulübün yeni başkanı seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda olağan seçimli genel kurulunda, kulüp başkanlığı seçimi mevcut kulüp başkanı Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz arasında yapıldı.

652 OY İLE HAYRETTİN GÜLGÜLER YENİ BAŞKAN

Çoğunluk aranmaksızın toplanan genel kurulda, önce genel kurul divanı başkan ve üyeleri seçildi.

Gündem maddelerinin okunması ve yönetim kurulunun ibrasının ardından denetleme kurulu ve kulüp başkanlığı seçimlerine geçildi.

Oy kullanabilir 1502 delegenin katılımıyla yapılan seçimde 1173 geçerli 6 geçersiz oydan 652'sini alan Hayrettin Gülgüler, Bursaspor'un başkanlığına seçildi.

Seçimde Kamat 383, Acarhoroz ise 132 oy aldı.

Seçimin ardından Gülgüler'i destekleyenler stadyumda sloganlar atarak kutlama yaptı.

İLK HEDEF BURSASPOR'U YENİDEN SÜPER LİG'E ÇIKARMAK

Seçimin ardından gazetecilere açıklama yapan Gülgüler, seçimlerin Bursaspor camiasına ve kendilerine hayırlı olmasını dileyerek ilk hedeflerinin transfer tahtasını açarak Bursaspor'u gelecek sezonlarda yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.