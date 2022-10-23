Buse Naz Çakıroğlu: Desteğiniz için teşekkür ederim

Avrupa Şampiyonu unvanını ikinci kez kazanan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Karadağ'ın Budva kentinde 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu, birincilik kürsüsüne çıktı.

50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Şampiyonu oldu - İZLE



Muharrem Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Avrupa’nın zirvesinde yer aldı ve Türkiye'ye bu şampiyonadaki tek altın madalyayı kazandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik etti.

"Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik ediyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."





"Hepinize minnettarım"

Öte yandan şampiyon sporcumuz da Instagram hesabından, "Günden güne işimi daha büyük bir tutkuyla yapıyor, ringde olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Kazandığım her madalyayla kendimi buluyor, daha çok gelişmek, daha çok kazanmak istiyorum. Desteğiniz ve iyi dilekleriniz için hepinize minnettarım. Birlikte yürümeye ve yükselmeye devam ediyoruz!" paylaşımında bulundu.