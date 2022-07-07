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    Bütün liglerde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

    TFF, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında deplasman seyircisi yasağını kaldırdı.
    • 07.07.2022 - 14:18
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    Bütün liglerde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de uygulanan deplasman seyirci yasağını kaldırmıştı.

    Federasyondan yapılan yeni açıklamaya göre; Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında da deplasman seyirci yasağı uygulanmayacak.

    TFF'den yapılan açıklamada, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il ya da ilçe spor güvenlik kurulunun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesinin yüzde 30'a yükseltildiği kaydedildi.

    Yüzde 5'lik oran da devam edecek

    Ev sahibi kulüplerin, stattaki oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğunun devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve il ya da ilçe spor güvenlik kurullarının onayıyla, misafir takım tribünlerinin ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

    Bütün liglerde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı #1


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