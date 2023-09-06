Büyük iddia: Marius Sumudica, Gaziantep'in başına geçecek Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü, gündemine eski hocası Marius Sumudica'yı aldı. Rumen çalıştırıcının, kısa bir süre içinde Gaziantep'in başına geçeceği iddia edildi.

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Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeniden Süper Lig iddiası ortaya atıldı.

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nın, eski teknik direktörü Marius Sumudica ile anlaştığı iddia edildi.

Tecrübeli teknik adam, kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Gaziantep FK ile sözleşme imzalayacak.

51 maçta 20 galibiyet almıştı

Daha önce Gaziantep FK'yı 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, kırmızı-siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.

52 yaşındaki Sumudica, söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.