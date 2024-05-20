Büyük kavganın fitilini ateşleyen anlar: Ali Koç başrolde... Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından stadyuma gelen başkan Ali Koç, futbolcular ile birlikte sahaya kutlamaya çıkınca tartışma çıktı. Oldukça sinirli gözüken Koç, sarı-kırmızılı yöneticilerle kavga etti.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala çıktığı Galatasaray derbisini 1-0 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de maç sonu Ali Sami Yen'de kutlama yapıldı.

10 kişi ile 3 puanı alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maç bitime stadyuma gelerek soyunma odasına girdi.

İdarecilerle tartıştı

Takımı tebrik eden ve sahada kutlama yapılmasına engel olmak isteyen sarı-kırmızılı idarecilerle tartışan Ali Koç, oyuncularla birlikte bir süre soyunma odasına bekledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular, bir süre sonra Ali Sami Yen çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı. Kutlama sırasında stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

"Çık buradan dayak yiyeceksin"

Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç müdahale edenlere karşılık verdi. Oldukça sinirli olduğu görülen Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a parmak sallayarak, ‘Buradan çıkmazsan dayak yersin!’ ifadelerini kullandı.

Arkada devam eden tartışmaya öfkeyle dönen Ali Koç, sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin yakasına yapışarak, ''Susacaksın!'' diye bağırdı. Selahattin Baki ise 'Beni mi buldun Başkanım!' diyerek karşılık verdi.

Karma alanda da gerginlik

Kısa bir sürenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi ancak gerginlik devam etti.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un, içeriye girildiği sırada ''İşimiz bitti gidebiliriz.'' dediği duyuldu.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı yöneticiler arasındaki kavga, karma alanda da devam etti. Ali Koç'un ve oyuncuların arkasından koşan Galatasaraylı yöneticilere polisler müdahale etti.

Başkan Ali Koç, yaşanan kavganın ve olayların ardından Ali Sami Yen'den takım otobüsünde futbolcularla birlikte ayrıldı.