Büyük maçların adamı Mauro Icardi! Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde ona güveniyor

ensonhaber.com
Galatasaray, milli maçlar için verilen aranın ardından sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, derbi maçta Mauro Icardi'ye çok güveniyor.
Derbi golcüsü
Galatasaray'a geçen sezon gelen Icardi, büyük maçlardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.
Arjantinli golcü şu ana kadar; Beşiktaş ve Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye ise 2 gol attı.
Icardi, bu sezon ise şu ana kadar 14 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış