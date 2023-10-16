Büyük maçların adamı Mauro Icardi! Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde ona güveniyor Milli aranın ardından ligde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un en çok güvendiği isim Mauro Icardi. Arjantinli golcü de sarı-kırmızılılara geldikten sonra büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

ensonhaber.com Galatasaray, milli maçlar için verilen aranın ardından sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, derbi maçta Mauro Icardi'ye çok güveniyor. Derbi golcüsü Galatasaray'a geçen sezon gelen Icardi, büyük maçlardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor. Arjantinli golcü şu ana kadar; Beşiktaş ve Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye ise 2 gol attı. Icardi, bu sezon ise şu ana kadar 14 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.