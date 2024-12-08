Büyük sevinç yaşadı! Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'a gol attı

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Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise ev sahibi ekip Sivasspor öne geçmeyi başardı.

RODRIGUES, GOLÜ BULDU

Dakikalar 25'i gösterdiğinde Berkan Kutlu'nun hatasında araya giren Rey Manaj kaleye şutunu gönderdi.

Dönen topu takip eden Garry Rodrigues topu boş kaleye gönderdi.

GOL SEVİNCİ TEPKİYLE KARŞILANDI

Eski Galatasaraylı oyuncu golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Sosyal medyada ise sarı-kırmızılı taraftarlar, hücum oyuncusunun bu coşkusunu büyük bir tepkiyle karşıladı.

GALATASARAY'DA 78 MAÇA ÇIKTI

2017-2019 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 34 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayı 78 maçta giydi.

Tecrübeli isim, bu maçlarda 16 gol ve 16 asistle mücadele etti.

Rodrigues, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon da Fenerbahçe formasını giymişti.