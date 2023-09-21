Büyük tepki çekti! Josef de Souza'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, sarı-kırmızılıları kızdıran bir paylaşıma imza attı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Josef de Souza'nın Galatasaray aleyhine yaptığı paylaşımlar gündem olmaya devam ediyor.

Çin'de forma giyen Brezilyalı futbolcu, Kopenhag maçında sarı-kırmızılıların yediği 2. golü paylaştı. Paylaşıma, gülücük emojisi koyan Josef, Galatasaray taraftarını kızdırdı.

Josef'in Türkiye kariyeri

2015'te Fenerbahçe formasıyla ülkemize 'Merhaba' diyen, tam 8 milyon euroluk bonservisiyle büyük umutlar beslenen Josef de Souza, sarı-lacivertliler'de beklentileri karşılamıştı. 2018'de yani 3 yıllık Türkiye macerası sonrasında ise 12 milyon euroya Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Çin'e gitti

Ancak Brezilyalı futbolcunun, Türkiye hasreti çok uzun sürmedi. 2 yıl sonra bu kez Beşiktaş formasıyla ülkemize dönen Sambacı, geçen sezonun ikinci devresinde siyah-beyazlılar için kendisini yetersiz gördüğünü söyleyerek Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.