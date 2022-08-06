Büyükekşi: Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerimizin özellikle bu dönem çok daha dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor ve İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig açılış maçının ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hakemlerimizin özellikle bu dönem çok daha dikkatli olmaları lazım"



Büyükekşi yaptığı açıklamada hakemlerle ilgili, "Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. İlk maç olduğu için özellikle bu maça geldik. Futbolcularımıza, hakemlerimize, kulüplerimize bir moral vermek için çiçek hediye ettik. Hakemlerimizin özellikle bu dönem çok daha dikkatli olmasını, bundan sonraki yönetimlerinde de nasıl başlarlarsa lig bitene kadar aynı şekilde devam etmesini istiyoruz." sözlerini kullandı.

"Cüneyt Hocam, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini söyledi"

Cüneyt Çakır'ın hakemlik kariyerini sona erdirmesi ile ilgili ise, "Cüneyt Çakır hocamız emekli oldu. Kendisine özellikle şunu söyledim. Çok güzel bir şekilde size jübile maçı yapacağız dedim. Bundan sonraki spor hayatına hakem hocası olarak devam edecek. 1 yıllık bir anlaşma yaptık. Cüneyt Hocam, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini söyledi. Sevinçle karşıladık. Tüm hakemlerimize kariyerlerinin sonlarında Cüneyt Çakır gibi jübile yaparız." açıklamasını yaptı.





"Bu maçların da kazasız belasız bitmesini istiyoruz"

Süper Lig ve Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili ise Büyükekşi, "Süper Lig her zaman herkesin beklentileriyle başlıyor. 2023, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü. Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, son derece güzel ve temiz, adaletli, eşit, şeffaf ve seyir zevki olan maçlar olmasını istiyoruz. Bu maçların da kazasız belasız bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Avrupa'da mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyoruz"

Ülke punının büyük önem taşıdığıyla ilgili ise Büyükekşi, "Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız var. Bu takımlarımıza da Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ülke puanımız açısından son derece önemli. İnşallah bundan sonraki maçlarda da güzel başarılar gösterirler. Fenerbahçe 3-0 yendi, Başakşehir 3 tane deplasmanda attı, Konyaspor berabere kaldı. Bu şekilde yollarına devam etmeleri TFF olarak en büyük arzumuz." diyerek açıklamalarını noktaladı.



