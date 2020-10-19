Çağdaş Alan: Şampiyonluğa oynamak istiyoruz

Galatasaray ile oynanan maçın ardından, Alanyaspor teknik direktörü maç sonu açıklamalarında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"PLANIMIZ İŞE YARADI"

"Galatasaray'ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyordum.-3-1-2'yi tercih etti. Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Taylan ile Etebo'ya pres yapıp Babacar'ı içeri gönderdik. İşe yaradı."

"KAPALI SAVUNMAYA KARŞI DAHA İYİ HÜCUM ETMEMİZ LAZIM, ONU GÖRDÜK"

"İnsanlar yanlış anlamasın. Kapalı savunmaya karşı daha iyi hücum etmemiz lazım, onu görmüş olduk. Hak ettik mi? Bence hak ettik. Maçtan önce amacımız sadece kazanmaktı. Çok mutluyuz."





"HAZIR TAKIMA GELMEDİM"

"Hayal edin, hayal etmekten vazgeçmeyin. Denemekten vazgeçmeyin diyorum. 15 oyuncu değişti. Hazır takım diyorlar ama yeni bir takım, yeni bir oyun formatı deniyoruz."

"TAŞLAR OTURDUĞU İÇİN YERİNDEN OYNATMAK İSTEMEDİM AMA"

"Alanyaspor'da geçen sene taşlar oturduğu için yerinden oynatmak istemedim. Ancak üçlü oynamak her zaman aklımda vardı. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Burada ancak bu kadar iyi oynanırdı."





"GECEM, GÜNDÜZÜM, HAYATIM FUTBOL"

"Sergen Yalçın hocayla birlikte 4 sezon çalışırken bile aklımda teknik direktörlük vardı, ekibim bile hazırdı. Benim gecem, gündüzüm, hayatım futbol."

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyonluk büyük bir kelime. Şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Biz bu cümleyi ağzımıza almaktan korkuyor muyuz? Asla korkmuyoruz. Son analiz toplantısında oyuncularımla aynı cümleleri kurduk. Devamlılık önemli. Ben ve takımım şampiyonluğa oynamak istiyoruz."