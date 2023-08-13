Çağdaş Atan: 3 puanı kaçıran taraf biz olduk Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İnsanlar saygısızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk" dedi.

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Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında konuk ettiği Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Futbolcularım çok büyük övgüleri hak ediyorlar. Birçok pozisyon yakaladık, geçiş ataklarını çok iyi yaptık. Galatasaray çok iyi bir baskı takımı. Oyunculara kendi sahamızda kazandığımız topların en tehlikeli olduğunu söyledim. Oralarda çok dikkatli davrandık. Oyunun genelinde o çıkışları çok iyi yaptık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. İnsanlar saygısızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk" ifadelerini kullandı.

"Bataklıktan çıkmaya çalışıyoruz"

Taraftarların maç sonunda kendisini çağırmasıyla ilgili yorum yapan Atan, gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi:

Galatasaray gibi geç transfer yapmak ve bu yaşadığımız durum çok zor. Kayserispor taraftarları beni çok destekledi. Çok sağ olsunlar. Pes etmemeyi düşünüyorum. Savaşıyoruz. Kulüp batağın içinde gibi ama yönetimimiz, şehrin büyükleri bize ipi attılar. Bataklıktan çıkmaya çalışıyoruz.