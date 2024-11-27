İHA

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Başakşehir, sahasında Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaştıkları zorlu süreci değerlendirdi.

"İLK YARI NET POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Atan, maçın ilk yarısında buldukları net pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, şunları söyledi:

İlk yarıda çok net fırsatlar bulduk, birçok pozisyon kaçırdık, ama devre bitmeden penaltı ile golü bulduk. Rakibimiz ilk yarıda tek bir şut dahi atamadı. Ancak kırmızı kartın ardından takımımın biraz sallandığını söyleyebilirim. Yine de oyunun kontrolünü elimize aldık. Maalesef ikinci ve üçüncü golleri bulamayınca, son dakikalarda yediğimiz golle berabere kaldık. Bu durum bizi gerçekten üzüyor. Çok fazla söylenecek şey bulamıyorum. Şimdi 3 gün sonra, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı en doğru kadroyu sahaya sürmek için hazırlık yapacağız.

"GEÇEN YIL LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMIYDIK"

Sezona iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen, fiziksel bir dalgalanma yaşadıklarını ifade eden Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu dalgalanmayı aşmak için oyunla birlikte kazanmayı umuyorduk. Ancak kazandığımız maçlarla bu süreci uzattık. Şu an sadece bir topu savunamıyoruz. Geçen yıl ligin en az gol yiyen üçüncü takımıydık, ama bu sene aynı başarıyı gösteremedik. Bireysel performanslarda daha fazla yükselmemiz gerekiyor. Özellikle sonradan oyuna giren oyuncularımız, bazen beklenen kaliteyi sahaya yansıtamıyor. Bu süreç, hem benim için hem ekibim için uzun bir mağlubiyet dönemi oldu.

"ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

Atan, Konferans Ligi'nde son 16'ya yükselme şansının devam ettiğini vurgulayarak, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: