Çağdaş Atan: Az konuşup daha iyi sonuçlar alma zamanı geldi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından "Gemiyi karaya yanaştıracağız. Başkanımız, yönetimimiz bize güveniyorlar. Artık daha az konuşup daha iyi sonuçlar alma zamanı geldi" dedi.

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Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı.

Siyah beyazlılar, Jackson Muleka'nın 55. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş puanını 22'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir ise 9 puanda kaldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

"Az konuşup daha iyi sonuçlar alma zamanı geldi"

Çağdaş Atan, şu ifadelerde bulundu:

Deplasman maçlarında ceza sahasına girmekte, 3. bölgeye oyunu taşımakta ürkek davranıyoruz. Az şut atıyoruz. Geriden iyi oyun kurarken final yapamama durumu hiç yakışmıyor. Beşiktaş yeni bir motivasyonla mücadele etti ama ben kaybetmeyi çok da hak ettiğimizi düşünmüyorum. Kazanmayı hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Onur'un 1-2 pozisyonda takip edilmemesi, savunmanın kayması, blok arasına top yiyip gol yememize sebep oldu. Söylenecek bir şey kalmadı. Final maçlarına çıkıyoruz. Bütün oyuncularım ve kulüp için de geçerli. Ben buradayım. Gemiyi karaya yanaştıracağız. Başkanımız, yönetimimiz bize güveniyorlar. Artık daha az konuşup daha iyi sonuçlar alma zamanı geldi.

"Önümüzde final gibi bir Pendik maçı var"

Genç çalıştırıcı ayrıca, şu sözleri sarf etti: