Çağdaş Atan: Bazen pozisyon verdik ama müthiş mücadele ettik Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 90+4'te Michy Batshuayi'nin attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Konuşması zor bir maç aslında bizim için. İlk 20 dakika oyuna çok iyi bir giriş yaptık. Söylenenin, konuşulanın aksine geriden oyun kurarak rakibin arkasına 2-3 kere gittik. Oosterwolde'nin gerçekten aşırı bir süratinin olması, Ferdi'nin hızı geçiş yapmamızı engelledi. Aut başlangıcından çıkışları yaptık aslında. İlk 20'den sonra top kaybı yaptık. Direkt oynamayı da tercih ettik, oyunculara söyledik. Maalesef ilk yarı biterken kırmızı kart gördük. Yapmamamız gereken bir hataydı. İkinci yarıda oyuncularım harika mücadele ettiler, 5-3-1'le bekleyerek alanları kapatmaya çalıştık" dedi.

"Bazen pozisyon verdik ama müthiş mücadele ettik"

43 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe ligin en çok gol atan takımı. Kenardan sahaya fresh ve iyi oyuncular gönderdiler. Bazen pozisyon verdik ama müthiş mücadele ettik, 2 pozisyon bulduk. İlk yarıda Piatek'in iyi vuramadığı pozisyon var. Oyunun içinde kalalım diyoruz. Bugün de kalalım. Çok fazla bir şey söylemeyelim. İki tane güzide takımımız şampiyonluk yolunda mücadele ediyor. Onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ancak biz de bu ligin bir parçasıyız. Lige renk katmaya, iyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Çok değer görmese de farklı formasyonlarla 10-11 haftada iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"10 kişi kalmamız bizi savunma yapmaya itti"

Çağdaş Atan ayrıca, "Bardağın dolu tarafından bakmamız gereken kısım, ilk yarıda rakibe birebir basarak başladık, geriden oyun kurdurmadık. Sonuçta daha sakin kalabilirdik saha içinde. 10 kişi kalmamız bizi savunma yapmaya itti. Pozisyon yakaladık, pozisyon verdik. Son dakikadaki penaltı oyunun cilvesi, oyunun güzelliği. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.