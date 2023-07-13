Çağdaş Atan, bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldu

Sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiren Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan, belinden operasyon geçirdi.
Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 9. sırada bitiren 43 yaşındaki çalıştırıcının ameliyat sonrasında tedavisi sürüyor.
"Sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Teknik direktörümüz Çağdaş Atan dün başarılı bir operasyon geçirdi. Atan’ı tedavi gördüğü hastanede basın sözcümüz Samet Koç ve futbol direktörümüz Murat Duman ziyaret etti. Teknik direktörümüze 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.