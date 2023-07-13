Çağdaş Atan, bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı dolayısıyla ameliyat edildi.

Sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiren Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan, belinden operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 9. sırada bitiren 43 yaşındaki çalıştırıcının ameliyat sonrasında tedavisi sürüyor.

"Sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: