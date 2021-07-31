Çağdaş Atan: Berkan Kutlu'yu Avrupa'da hayal ediyorum

Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan Berkan Kutlu ile ilgili, "Ben onu 1-2 sene sonra Avrupa'da hayal ediyorum. Kendisini durmadan geliştirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'u geçen sezon uzun süre zirve yarışında tutan ve parmak ısırtan bir futbol oynatan teknik direktör Çağdaş Atan, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya da devam ediyor.

23 yaşındaki Berkan Kutlu'nun gelişiminde de kritik rol oynayan ve onu bir yıldız haline getirip Galatasaray 'a yollayan Çağdaş hoca, eski öğrencisini anlattı.

"BERKAN'IN TRANSFERİ BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI"

Atan, Fanatik’e verdiği röportajda, “Berkan'ın transferi benim için sürpriz olmadı. Transfer olduğunda Alanya'ya takımdan 10 gün önce gelmişti, orada görmüştüm onu çalışırken. Benim de yeni anlaştığım dönemdi. O günden son antrenmana kadar her geçen gün gelişimini sürdürdü. Ve şu an hak ettiği transferi gerçekleştirdi.





“BEN ONU 1-2 SENE SONRA AVRUPA’DA HAYAL EDİYORUM”

Berkan'ın en beğendiğim özelliği öğrenme hızı. Bu kadar hızlı öğrenen bir oyuncu görmedim. Öğrenme hızı yanında pas kalitesi, çalışkanlığı ve fizik kalitesi üst düzey. Oynayıp faydalı olamayacağını düşünmek biraz zor. Ben onu 1-2 sene sonra Avrupa'da hayal ediyorum. Kendisini durmadan geliştirmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.