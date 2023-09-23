Çağdaş Atan: Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı

Süper Lig'de 6. haftada Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yenildikleri maçın ardından konuştu.
"İyi başlamadık"
Mücadeleyi değerlendiren Atan, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. 15 dakika sonrası oyunu tuttuk. Gol yediğimiz ana kadar, pozisyonlar bulduk. Golü atsak, başka olacak. Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik." dedi.
"Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı"
Genç teknik adam, "İkinci yarıya penaltı ile başladık, kırılma anı oldu. Temposu daha yüksek bir maç olurdu. Sertliğimizi ortaya koyamadık. Bazı oyuncularla 3-4 gündür beraberiz. Kafamızda bir oyun planı var. Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe ve Kayserispor maçları var, bunu kaldıracak oyuncu grubuna sahibiz." ifadelerini kullandı.
"Dubois çok iyi oyuncu"
Başakşehir'in hocası, "Leo Dubois çok iyi bir oyuncu. Ondan çok memnunuz. Orta saha özellikli. Takıma da uyum sağladı. Onun transferinden çok memnunuz, yönetime teşekkür ederiz. Eski takımına da gol attı. Galatasaray maçı performansından çok memnunum." açıklamasını yaptı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan şunları dedi:
"Başakşehir olarak sezona başlangıcımız alışık olduğumuz bir durum değil"
"Maça ilk 10 dakikası kötü başladık. Bugün zaten maç genelinde bire bir eşleşmelerde, uzun toplardan sonra biraz zorlandığımız bir maç oynadık. İlk 10 dakika böyle bir oyun çıktı. Oyunun 20. dakikasıyla 45. dakikaya golü yediğim zamana kadar 4-5 tane hatırı sayılır pozisyona girdik. Karzev’in direkten dönen pozisyonu, Serdar’ın topun ayağına dolanması. Piatek ile bir iki tane tehlikeli pozisyonumuz vardı. Hakim Ziyech pres anlamında kırılmamıza neden oyunculardan biriydi. Maalesef kaliteli bir ayaktan yediğimiz güzel golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıya penaltı ile başladık. Rakibe set hücumundan çok fazla şans vermedik. 2-0’dan sonra düşmediğimiz, mücadele etmeye devam ettiğimiz bir oyun oldu. Başakşehir olarak sezona başlangıcımız alışık olduğumuz bir durum değil. Geçen hafta iyi oyunla 3 puanla başlamıştık. Onun da moraliyle daha coşkulu bir oyun bekliyorduk. Fikstür olarak zor bir periyottayız. Önümüzde Fenerbahçe ve Kayserispor deplasmanları var. Bu iki maçta iyi sonuçlarla ayrılıp özellikle Gaziantep maçından sonra milli arada yeni gelen oyuncularla çalışma fırsatını yakaladıktan sonra daha iyi bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyoruz. Bizim için üzücü bir maç oldu. Galatasaray’ı galibiyetinden ötürü kutluyorum."