Çağdaş Atan: Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kendi sahalarında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 6. haftada Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.



Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yenildikleri maçın ardından konuştu.

"İyi başlamadık"

Mücadeleyi değerlendiren Atan, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. 15 dakika sonrası oyunu tuttuk. Gol yediğimiz ana kadar, pozisyonlar bulduk. Golü atsak, başka olacak. Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik." dedi.

"Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı"

Genç teknik adam, "İkinci yarıya penaltı ile başladık, kırılma anı oldu. Temposu daha yüksek bir maç olurdu. Sertliğimizi ortaya koyamadık. Bazı oyuncularla 3-4 gündür beraberiz. Kafamızda bir oyun planı var. Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe ve Kayserispor maçları var, bunu kaldıracak oyuncu grubuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Dubois çok iyi oyuncu"

Başakşehir'in hocası, "Leo Dubois çok iyi bir oyuncu. Ondan çok memnunuz. Orta saha özellikli. Takıma da uyum sağladı. Onun transferinden çok memnunuz, yönetime teşekkür ederiz. Eski takımına da gol attı. Galatasaray maçı performansından çok memnunum." açıklamasını yaptı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan şunları dedi:

"Başakşehir olarak sezona başlangıcımız alışık olduğumuz bir durum değil"