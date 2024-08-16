Çağdaş Atan: Duarte'ye bayılıyorum Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda rövanş maçında Iberia'yı 2-0 yenen Başakşehir, adını Play-Off Turu'na yazdırdı.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Iberia'yı mağlup ederek üst tura çıktıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"50-60 MAÇI GÖRMEK İSTİYORUZ BU SENE"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İşin saha kısmı çok önemli ama coşku ve istek olmadığı takdirde bu işi yapmamızın bir anlamı yok. O enerji olmazsa bu mesleği de yapmamızın anlamı yok. Bu işi çok seviyoruz. Bugün her atağımızda gol pozisyonu yakalayacakmışız gibi hissettim. İlk yarı 3. bölgede kalitemizi gösteremedik, kararsız kalmamamız gerektiğini oyunculara anlattık. Daha fazla skor üretebilirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun olsun istiyoruz, 50-60 maçı görmek istiyoruz bu sene. Pazar günü Alanyaspor maçımız var, çok zor bir maç. Perşembe günü 5 saatlik bir yolculuk yapacağız İrlanda'ya. Yorucu ama bizim istediğimiz bir durumdu bu."

"DUARTE'YE BAYILIYORUM"

Atan ayrıca şöyle konuştu:

"Elimizde tuttuğumuz kadro ve veda ettiğimiz isimler hep planlı. Tabii ki de transfere ihtiyacımız var ama elimizdekilerden daha değerli oyuncular arıyoruz. Oyuncularım pozisyon değişikliklerine alışıyorlar. Duarte inanılmaz bir karakter, bu sene ikinci kaptan da oldu. Aile babası, kişilikli bir oyuncu. Ona bayılıyorum. Kemen de böyle bir oyuncu olduğu için buraya getirdik onu. Altyapımızdan gelen oyuncuları da değerlendirmeye çalışıyoruz."

BASIN TOPLANTISI

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Mutluyuz. Saha dizilişimiz, pas oyunundaki bağlantıları buluşumuz ve ön alandaki baskımız kusursuza yakındı. Rakibi geriden hiç çıkarmadık. İkinci yarıda oyuncularım kalitelerini ortaya koydular. Eşleşmede olması gereken buydu. Organize oyun bizi daha çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, play-off turunda eşleştikleri İrlanda temsilcisi St Patrick's hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Azerbaycan takımı Sabah'ın tur atlayacağını bekliyorduk ama atletizm, gençlik ve dinamizm olarak St Patrick's üst seviyedeydi. Atletizm kazanmış gibi gözüküyor. Gerekli analizlere başlayacağız. 4-3-3 oynayan, genç ve dinamik bir takım. Duran topları iyi kullanmaya çalışan bir ekip. Tek amacımız UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek."

"TEK MAÇLIK İSTİSNA İSTİYORUZ"

Play-off aşaması öncesinde Süper Lig'deki 3. hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonundan erteleme talebinde bulunacaklarını aktaran Atan, "İstediğimiz tek maçlık bir istisna. Gerçekleşmezse de dünyanın sonu değil. Gruplara kalmak için elimizden gelen her şeyi yaparız." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Çağdaş Atan, kodradaki futbolcuların "üzerinde" oyuncu aradıklarını vurguladı.