Çağdaş Atan: Dubois'nın gidişine izin vermemiz mümkün değil Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Fransız futbolcu Leo Dubois'yı bırakmayı düşünmediklerini söyledi.

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AA & Ensonhaber

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Terim Stadı'nda yapılan ve 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Atan, şu şekilde konuştu:

Çok yüksek konsantrasyonla oynamamız, topu kaybettikten sonra iyi reaksiyon vermemiz, hem bireysel performansları hem de hücum setlerini yerine getirmemiz gereken bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularıma plana sadık kaldıkları ve yüksek konsantrasyonla oynadıkları için teşekkür ediyorum. Osman hoca ve İstanbulspor, saygıyı hak ediyor. Trabzonspor maçından sonra bazı takımların canını yakacaklarını düşünüyorduk. Öyle de oldu. Bugün zor bir rakiple ciddi bir maç oynadık. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz.

"Dubois'nın gidişine izin vermemiz mümkün değil"

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, kiralık olarak forma giyen Dubois'nın devre arasında Galatasaray'a dönmesine izin veremeyeceklerini dile getirdi.

Galatasaray ile başkanlar düzeyinde görüşme olduğunu aktaran Atan, şunları kaydetti:

Bir hafta önce kendisine ekstra 1 gün fazla izin vermiştik. Kendisi, Fransa'dan beni aradı ve 'Hocam benden duymanı istiyorum. Böyle bir durum var.' dedi. O günden sonra da bir daha bu konuyu ağzına almadı. Ona teşekkür ediyorum. Ondan ayrılmak istediğiyle ilgili bir talep gelmedi. Yönetimler başkanlar seviyesinde görüştü. Gerekli yanıtı verdiğimizi düşünüyoruz. Dubois, bizim için çok önemli bir oyuncu. Orta sahada, çizgide, 2-3 maçtır da sol bekte kullandığım, oyun içindeki rolü çok farklı olan bir oyuncu. Devre arasında onun yerini doldurmamız mümkün değil. Olası Dubois'nın gidişine izin vermemiz de mümkün değil. Oyuncunun da böyle bir talebi yok. O günkü telefon konuşmasında burada oynamaktan keyif aldığını, mutlu olduğunu söyledi. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Bizim için devre arasında yer doldurulması zor bir oyuncu.

"İşler yoluna girmeye başladı"

Çağdaş Atan, hedeflerinin ligi ilk 5'te bitirerek Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Takımı devraldıklarında 4 maç sonunda puanlarının olmadığının hatırlatılması üzerine Atan, şu şekilde görüş belirtti:

Göreve geldiğimizde lig beşincisi ile aramızda 7 puan vardı. O gün imza töreninde, 'Bizim sıfır puanımız yok. Lig beşincisi ile aramızda 7 puan var.' demiştik. Açıkçası yol almakta çok geç kaldık. Doğru oyunu oturtmak, oyuncuları tanımak, kulübün işleyişine dahil olabilmek süreç aldı. İlk kez sezon içinde takım aldığımız için bizim açımızdan da zor oldu. Özellikle 10. maçın ardından oyuncuları tanıdıktan sonra işler yoluna girmeye başladı.

"Bizim hikayemiz çok büyük olacak"

Hedeflerinin büyüdüğünü vurgulayan genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: