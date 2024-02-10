Çağdaş Atan: Galatasaray iç sahada bu kadar zorlanmamıştı Başakşehir'in Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a karşı aldıkları 2-0'lık mağlubiyetle ilgili, "Uzun zamandır Galatasaray iç sahada bu kadar zorlanmamıştı" dedi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde liderlik şansını zorlamayı sürdürdü.



Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

"Basit bir gol yedik"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Oyuncularımı kutlarım, plana sadık kaldık. Maça çok iyi girdik. İlk golü yiyene kadar Galatasaray'a pozisyon vermedik. Muslera'dan uzun topa vurmaya zorladık. Stoperimizin iyi kafaya çıkamaması, sağ bekin oyuncuyu kaçırmadan topu kazanması gerekiyordu. Basit bir gol yedik. Baskı yemediğimiz, iyi baskı yaptığımız anda kolay gol yedik. İkinci gol de çok kolay oldu. Bir tane de Volkan'ın kurtardığı vardı."

"Uzun zamandır Galatasaray iç sahada bu kadar zorlanmamıştı"

ÇağdaşAtan şu ifadeleri kullandı:

"Bir golle maç bize dönebilirdi. İstediğimiz golü attık ama ofsayt doğdu. Golü atsaydık, Galatasaray için maç zor geçerdi. Uzun zamandır Galatasaray iç sahada bu kadar zorlanmamıştı. Burası oynaması zor bir deplasman, oynayarak kaybettik. Onlara başarılar diliyorum."

Basit goller yediklerini söyleyen Çağdaş Atan, "Sevindirici olan ilk yarıdaki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına göre aradaki güç farkını kapattık. Üzücü olan yediğimiz kolay goller oldu. İyi planladık ama basit gollerle kaybettik." şeklinde konuştu.

"Kupa formatını değiştirelim"

Türkiye Kupası ile ilgili konuşan Çağdaş Atan şu cümleleri kurdu: