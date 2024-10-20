Çağdaş Atan: Gol çok can acıtıcıydı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

Bordo-mavililer rakibini tek golle yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'a son dakika golüyle kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"GOL ÇOK CAN ACITICIYDI"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada şu cümleleri kurdu:

"İlk yarı çok iyi oynamadık. Trabzonspor daha kompakt daha istekli başladı. İlk topları çok çabuk kaybettik. İkinci yarı oyunu kontrolümüz altında tuttuk. Bir bölüme kadar Trabzonspor bizi izledi, çok zor duruma düşürecek pozisyonlara giremedi."

"HİÇ HAK ETMEDİK"

Başarılı teknik adam ayrıca şunları dedi:

"2-3 kere maç bize geldi. Geriden iyi kırdığımız, özellikle kanatları birebir bırakacak organizasyonları bulduk ama maalesef kanat oyuncularımız istediğimiz birebir oyunları bir türlü veremedi. Son dakikadaki gol can acıtıcıydı. Hiç hak etmedik. İkinci yarı gol bulup evimize dönebileceğimiz bir maç oynadık. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki Avrupa maçına konsantre olacağız.

BASIN TOPLANTISI

Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda iyi oynayamadıklarını belirterek "Trabzonspor, beklediğimizden daha kompakt, istekli, başladı. Baskıda ve merkezde kazandığımız topları erken kaybettik, biraz acele ettik." ifadelerini kullandı.

Devre arasında takımla konuştuklarını ifade eden Atan, şu değerlendirmelerde bulundu: