Çağdaş Atan: Güçlü bir takıma karşı turu geçtik

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Norveç ekibi Viking ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetin avantajını iyi kullanan turuncu-lacivertliler, toplamda 4-2’lik skorla adını play-off turuna yazdırdı.

ÇAĞDAŞ ATAN: "TURU GEÇMEK ÇOK DEĞERLİ"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Çağdaş Atan, zorlu bir rakibe karşı turu geçmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

Viking, turun favorisi olarak gösteriliyordu. İlk 45 dakikada planımızı çok iyi uyguladık, net gol fırsatları yakaladık. Uzun topa yönlendirdik, ikili mücadelelerde ve hava toplarında üstünlük sağladık. Farkı artırma şansımız vardı ancak rakip öne geçti. Buna rağmen skoru korumayı başardık. İlk maçta aldığımız avantajlı sonuç, bizi ikinci yarıda biraz daha temkinli oynamaya itti. Kazanarak bitirmek isterdik ama güçlü bir ekibe karşı tur atlamak önemliydi.

"SHOMURODOV, SELKE VE DACOSTA'DAN MEMNUNUM"

Hücum hattındaki yeni transferleri değerlendiren Atan, “Shomurodov çok yönlü bir forvet, savunma arkası koşuları ve pas kalitesi yüksek. Selke ve Da Costa’yı da özellikle istedim ve bugüne kadar beni hiç pişman etmediler. Bazı sakatlıklar nedeniyle orta sahadan çok savunma takviyesi yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

FEYZULLAEV'İN LİSANS SORUNU

CSKA Moskova’dan transfer edilen Abbosbek Fayzullaev’in lisansının henüz çıkarılamadığını hatırlatan Atan, “Savaştan kaynaklı finansal engeller var. Başkanımız konuyla yakından ilgileniyor, önümüzdeki hafta başında çözüleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİBİ

Rumen ekibi Universitatea Craiova’nın ilk maçta 3-0 galip gelmesi nedeniyle büyük ihtimalle play-off’ta bu takımla eşleşeceklerini söyleyen Atan, “Bize bu sezon hep lig liderleri çıktı. Viking güçlüydü, Rumen ekibi de öyle olacak. Zor yoldan gelmeye alışığız” dedi.

NUNO DA COSTA: "KOLAY OLMADI AMA BAŞARDIK"

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan yeni transfer Nuno Da Costa ise, “Kendi liginde lider bir ekibe karşı oynadık. Zor bir mücadeleydi ama turu geçmeyi bildik. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

Takımın hücum hattının kalitesine dikkat çeken Da Costa, “Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Davie Selke bugün harika oynadı. Rekabet yüksek, en formda olan sahada yerini alıyor” dedi.

Hem ligde hem Avrupa’da aynı motivasyonla mücadele edeceklerini belirten golcü oyuncu, “Hedeflerimiz zor ama ikisini de ciddiyetle takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Karagümrük maçının ertelenmesinin fiziksel avantaj sağladığını söyleyen Da Costa, “Rakibimiz hafta sonu maç yaptı, biz ise daha fazla dinlendik. Bu da sahada daha enerjik olmamıza katkı sağladı” diyerek sözlerini tamamladı.