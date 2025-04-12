Çağdaş Atan: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek

Haber Merkezi

Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDEREK BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, şunları dedi:

Oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Yaptığımız analizde, gösterdiğimiz opsiyonlar, çalıştığımız taktikleri bunların çoğunu yaptı oyuncularımız.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Açıklamalarına devam eden Atan, şu ifadeleri kullandı:

Bence maçın 90 dakikalık kısmının 70-75 dakikasını en iyi şekilde oynadık. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muazzama yakın oynadılar. Bizim haftalarımız demiştim. Biz aslında buraya gecikmeli geldik. Avrupa maçları, sakatlar, transferler... Şu anda bir düzenin içerisine girdik ama ayaklarımız yere sağlam basıyor. Bundan sonra önümüze galibiyetlerle devam etmek istiyoruz. Çok büyük bir adım attık. Bunu anlamlandırmak için önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. 3 hafta önce bir isyan başlatmıştık. Oyuncularım bunu sahada gösterdi, arkasında duruyorlar bu isyanın. Bunu devam etmeliyiz. 8 maçımız var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu Başakşehir'in rutini. Böyle devam etmeliyiz.

"HEDEFİMİZ BELLİ"

Hedeflerini Avrupa olduğunu söyleyen Atan, şu sözleri sarf etti:

Hedefimiz belli, bir şekilde o sıralamayı alıp Avrupa'ya gitmek. İlk 4'e gidip Avrupa'ya gidersek harika bir sezon geçirmiş olacağız.

"ÇOK BEYEFENDİ BİR ADAM"

Beşiktaş'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuşan Atan, şu sözleri sarf etti:

Ole Gunnar Solskjaer, çok beyefendi bir adam. İlk kez tanıştım, denilen kadar varmış. Bu lige renk ve uzun zamandır göremediğimiz saygıyı getirdi.

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

Atan, Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş analizlerinde çalışmalarımızın çoğunu sahaya yansıtmaya çalıştık. İlk yarının tamamından çok memnunum. Ömer Ali ve Berat ile orta sahayı kurduk. 3. bölgede biraz daha keskin olabilirdik. İlk yarı sekiz numara koşularını çok fazla alamadık. İkinci yarıda rakibin arkasına gitmeye çalışıp topları kaybettik. Bu toplar üzerimize hücum olarak geldi. Bu, bizi 15 dakika tedirgin etti. Orada Beşiktaş seyircisiyle beraber oyunu eline alıp bizi hırpaladı. 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. 60-90. dakikalarda kusursuza yakın oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kazanmayı hak ettik.

"BEŞİKTAŞ, TAKTİKSEL OLARAK YAPMAK İSTEDİKLERİNİ SAHAYA YANSITAMADI"

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in maça sağ bekte başlamasına şaşırdığını aktaran Atan, şu şekilde konuştu:

Oxlade-Chamberlain'in sol bekte başlamasını düşünüyordum. İlk yarı çok iyi pres yaptığımız için 1-2 kez 6 numara pozisyonuna gelebildi. Bu nedenle Beşiktaş, taktiksel olarak yapmak istediklerini sahaya yansıtamadı. Beşiktaş, Solskjaer geldiğinden beri hiç birebir baskıya çıkmadı. Hep 4-4-1-1 ile baskıya çıkıyorlar. Santrfor arkasında Rafa Silva'yı kullanıyorlar. Rakibin 6'sını buldurma konusunda zaafları olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın en büyük eksiği, rakiplerine karşı daha dominant oynaması gereken maçlarda birebir baskıyı tercih etmemesi.

"UMARIM SEZON SONUNDA AVRUPA KUPALARINA KATILABİLİRİZ"

Üç maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlatan Atan, çıkışlarını sürdürerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini kaydetti.

Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları maçta mükemmele yakın oynadıklarını belirten Çağdaş Atan, şu değerlendirmede bulundu:

O maçtan sonra oradaki artıları sezonun kalanına getirmeye çalıştık. Son 10 haftadır ligin en çok topa sahip olan ve en az top kaybı yapan ekibiyiz. Amacımız Başakşehir'in DNA'sında olan Avrupa kupalarına katılabilmek. Üçüncülük hedefi belirmiş gibi gözüküyor. Bir maçımız eksik. Eyüpspor dışında rakiplerimiz kolay maçlarını oynadı. Bizim de maçlarımız zor. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım sezon sonunda Avrupa kupalarına katılabiliriz.

"YUSUF SARI GEÇİŞ OYUNCUSU DEĞİL ELİT TAKIM OYUNCUSU"

Beşiktaş karşısında attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Yusuf Sarı'nın performansını da değerlendiren Çağdaş Atan, şu görüşleri paylaştı:

Yusuf Sarı'nın hafta içinde sakatlığı vardı. Kullanmayı çok istedik. Seferber olduk. Büyük bir özveriyle sahadaydı. Golü atmadan önce Yusuf'u oyundan çıkarmayı planlıyorduk. Futbol bazen böyle bir şey. Oyunda 1 dakika daha kaldı ve 2 gol attı. Yusuf Sarı asla kontra atak oyuncusu değil. Geniş alan oyuncusu olduğu kesin ama dar alanda da yaptığı driplingler onu elit takımların ideal bir kanat oyuncusu haline getiriyor. Yusuf Sarı geçiş oyuncusu değil elit takım oyuncusu.

"KLAS BİR HOCA"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili övgüde bulunan Atan, şu ifadeleri kullandı: