Çağdaş Atan: İstediğimiz oyunları oynadık

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini ve istedikleri oyunu oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen toplantıda, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNLARI OYNADIK"

Sahada çok güzel bir taktik savaşı olduğunu belirten Atan, "Bir teknik adam olarak bunları hissetmek benim için güzel. Emre hoca geldiğinden beri Fenerbahçe daha değişik bir oyun oynuyor. Bugün de neden bu oyunun onları buraya kadar getirdiğini görmüş olduk ama rakibimizi iyi analiz etmiştik. Önde çok şiddetli baskılar yapmıştık. Sosa'yı neredeyse topla hiç buluşturmadık. Uzun oynamaya zorladık. Dönen topları alıp istediğimiz oyunları oynadık." dedi.

İlk yarıda pozisyonlar bulduklarını dile getiren Atan, ikinci yarıda rakip takımın 10 kişi kalmasıyla sahada değişik bir oyunun oynandığını ifade etti.

"FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM"

Atan, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu bulunduğunu ve çok alternatifli bir takım olduğunu belirterek, "Her değişikliğe baktığınızda, iyi oyuncular giriyor ve iyi oyuncular çıkıyor ama bunun altında biz de kalmadık. Alanyaspor olarak klasik oyunumuzdan vazgeçmedik. 90 dakika bence oyunun hakimi olduk. Fenerbahçe şut atıyor gibi gözüktü ama fazla bir pozisyona girmedi. Bizim 3 topumuz direkten döndü. Maçı bitirebilirdik. Maalesef beraberlikle bitirdik. Futbolcularımı kutluyorum." diye konuştu.

"HİÇ UMRUMDA DEĞİL"

Atan, bu maçta alınan beraberlik sonrası 3 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının dışında kalıp kalmadığının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kaç puanı var inanın bilmiyorum. Buna yemin edebilirim. Alanyaspor olarak her geçen gün yükselen bir marka değerimiz var. Daha önce de söyledim, büyük takımlarımızın başımızın üzerinde yeri var ama biz hiçbir oyunun, hiçbir mücadelenin parçası olamayız. Bizim kendi kimliğimiz, kendi oyunumuz, kendi marka değerimiz var. Bunu korumak, bunu her geçen gün geliştirmek adına sahaya çıkıyoruz. Bu yüzden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kazanmış benim için hiç önemli değil. Hiç de umurumda değil, onlara başarılar diliyorum."

"KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

Kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getiren Atan, "Kazanmak için oynuyoruz. Zaten bundan önceki maçlarımız da böyleydi. Kimse yapılan algılara aldanmasın, kanmasın. Kimse bu algılara kapılmasın. Sosyal medyada yazılanları, çizilenleri anlamak mümkün değil. Dediğim gibi biz çıkıyoruz her takıma aynı oyunu oynuyoruz. Bugün bu sene 5 tane şampiyon olmuş takıma 10 tane maçta 15 puan almışız. Puanların yarısını almışız. Bence bizim için güzel bir istatistik. Rekabetçi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Dediğim gibi şampiyonluk yolunda kim şampiyon olursa onları tebrik ederiz ama bizim çok önem verdiğimiz bir konu değil." dedi.

Atan, basın mensuplarının, Davidson'un maçtaki performansına ilişkin sorularına yanıt verirken de Davidson'ın en önemli oyuncularından biri olduğunu ifade etti.

Sezon başından beri hücumda lokomotif oyuncularından olan Davidson'un bugün biraz yorgun olduğunu bildiğini söyleyen Atan, "Bugün biraz fazla tahammül ettiğimi de biliyorum ama oyuncum bu toleransı, bu tahammülü hak ediyor. Sezon başından beri her maçta oynuyor. Sprinti ve yüksek hızda koşusu yüksek düzeyde. Önemli bir oyuncu ve bazen onun da kötü oynamaya hakkı var. Onun bugün kötü oynadığını düşünmüyorum. Sadece gol pozisyonlarını değerlendiremedi ama elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Üçlü defans konusundaki düşünceleri de sorulan Atan, 3'lü defansın risk olmadığını, oyuncuların buna alıştığını dile getirdi. Konya ve Başakşehir maçlarında pozisyon vermediklerini belirten Atan, "Oyuncularımız buna alıştı. Bugün 11'e 11 oynanan maçtan çok keyif aldım. Geride bire bir oynama cesaretini gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.