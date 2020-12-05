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    Çağdaş Atan kırmızı kart gördü

    Çağdaş Atan kırmızı kart gördü

    Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördü. Atan 2 maç ceza alırsa Beşiktaş mücadelesinde takımının başında olamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 15:54
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 16:03
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    Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

    Rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan lider Alanya'da teknik direktör Çağdaş Atan kırmızı kart gördü.

    2 MAÇ CEZA ALIRSA BEŞİKTAŞ'A KARŞI DA YOK

    Atan cezasını, hafta içinde Göztepe ile oynayacakları erteleme maçında çekecek.

    Direkt olarak kırmızı kart gören genç teknik adam, eğer 2 maç ceza alırsa Beşiktaş mücadelesinde de takımının başında yer alamayacak.

    Çağdaş Atan kırmızı kart gördü #1

    Yıllarca Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan 40 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalçın için 'Ustam' demişti.

    Çağdaş Atan kırmızı kart gördü #2

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