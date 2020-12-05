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Çağdaş Atan kırmızı kart gördü
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördü. Atan 2 maç ceza alırsa Beşiktaş mücadelesinde takımının başında olamayacak.
- Haber Merkezi
- 05.12.2020 - 15:54
- Güncelleme : 05.12.2020 - 16:03
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan lider Alanya'da teknik direktör Çağdaş Atan kırmızı kart gördü.
2 MAÇ CEZA ALIRSA BEŞİKTAŞ'A KARŞI DA YOK
Atan cezasını, hafta içinde Göztepe ile oynayacakları erteleme maçında çekecek.
Direkt olarak kırmızı kart gören genç teknik adam, eğer 2 maç ceza alırsa Beşiktaş mücadelesinde de takımının başında yer alamayacak.
Yıllarca Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan 40 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalçın için 'Ustam' demişti.