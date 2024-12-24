Çağdaş Atan: Maçın daha farklı bitmesi gerekiyordu

İHA

Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"CUMARTESİ TEKRAR TOPLANACAĞIZ"

Maçın sonucundan kaynaklı acı çektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Atan, şu ifadeleri kullandı:

Gol yiyerek başladık. Sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Farklı pozisyonla dizilmeye çalıştık. 2 penaltı 2 gol. Sonrasında tamamen kontrolümüzde geçen bir maç oldu. Üzücü olan bugün akan oyundan gol atamadık. Çok fazla gol pozisyonunu harcadık. Klasik bir Kasımpaşa golü yedik. Orta oyuncularının iyi şut atıklarını biliyorduk. Maçın normal şartlarda daha farklı bitmesi gerekiyordu. Perşembeden sonra orada da aynı şeyler. Fiziksel olarak inanılmaz yoldayız. Son 5-6 maçtır takımımdan memnunum. Devre arasında doğru bölgelere 3-4 oyunu katarsak, hazır olacağımızı düşünüyorum. Değişim devam edecek. Bugün içimin çok acıdığı bir maç oldu. Cercle Brugge ve bu maç aynı oldu. Uzun bir 6 ay geçirdik, çok fazla maç, başarı ve üzüntü sığdırdık. Heybemiz ve cebimiz tecrübelerle dolu. Çok tecrübe ettik. Önümüzdeki sene bu tecrübe ile daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. 5 günlük ara, cumartesi tekrar toplanacağız.

"HAYALİM AVRUPA KUPALARINDA DEVAM ETMEKTİ"

Avrupa'da devam etmenin en büyük hayali olduğundan bahseden Atan, şu şekilde konuştu:

Aslında nereye kadar gidebileceğini bilmiyorduk ama tabii ki de ikinci yarıdaki kupa maçlarının başlamasıyla beraber hem Avrupa çok daha yıpratıcı olabilirdi. Kabul etmek lazım ama devre arasında bunun için bir önlem alacaktık. Yani bunu engellemek için kadromuzu güçlendirecektik açıkçası. Planımızda bir değişiklik yok. Kadromuzu güçlendireceğiz. Bu uyumun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bugün bile 5-6 oyuncunun eksikliğinin hiç hissedilmediği bir maç oynadık. Çok önemli oyuncular. Ömer Ali, Serdar Gürler, Keny, Ba gibi oyuncular yoktu.

"İKİNCİ YARI HER ÇIKTIĞIMIZ POZİSYON GOL POZİSYONU OLDU"

Oyunda rakibin Hamza Güreler’e karşı bire bir baskıyı tercih etmediğini dile getiren Atan, sözlerini şöyle tamamladı: