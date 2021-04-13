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    Çağdaş Atan: Marafona üzüntüden otobüsle döndü

    Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'a yenildikleri maçın ardından Marafona'ya karşı yapılan eleştirilerin kendilerini incittiğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:34
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    Çağdaş Atan: Marafona üzüntüden otobüsle döndü

    Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Denizlispor galibiyetinin ardından Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "ÜZÜLDÜK, İNCİNDİK, YIPRANDIK"

    Çağdaş Atan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Denizlispor galibiyetini önce aileme armağan ediyorum. Beşiktaş maçından sonra söylenenler, ortaya atılan iddialar oldukça çirkindi. Bizim canımız yandı. Böyle şeyler duyduğumuz için üzgünüz. 16 sene profesyonel futbol hayatım oldu, hiçbir zaman adım bu şekilde anılmadı. Çok incindik ve çok yıprandık. Oyuncularım ve kulüp için birtakım şeyler söylendi. Büyük takımların başımızın üzerinde yeri var ama ben Çağdaş Atan ve kulübüm Alanyaspor, hiç kimsenin bir parçası olamaz. Kimse böyle şeyler iddia etmesin. Böyle şeyler konuştuğum için duygulandım ve kendimi zor tutuyorum." dedi.

    Çağdaş Atan: Marafona üzüntüden otobüsle döndü #1

    "MARAFONA ÜZÜLDÜ, TEK BAŞINA DÖNDÜ"

    Ayrıca Rachid Ghezzal'ın golünde eleştirilen kaleci Marafona için de konuşan Çağdaş Atan, "Marafona, İstanbul'dan Alanya'ya otobüsle gelmek istedi. Üzüldü ve tek başına kalmak için bunu istedi. Bu tip şeyler çok yakışıksız." diye konuştu.

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