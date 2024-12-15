Çağdaş Atan isyan etti! 3. defa 3 gün üst üste maç oynuyoruz

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Yüksek tempoda geçen mücadeleyi, sarı-lacivertli ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BA GEREKSİZ YERE KIRMIZI KART GÖRDÜ"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Özellikle savunma anlamında planımız işledi. İlk yarıda rakibimize neredeyse pozisyon vermedik. İlk yarı yapamadığımız toplu ve topsuz oyunda sakin kalabilmekti. Bir tane de gol attık, ofsayt oldu. İyi başladık. Pres ve merkezi kapatma anlamında... Beklenmedik şey, oyuncularımın duygusal olarak çok fazla şey yapmak istemesi, hırçınlaşması. Ba gereksiz yere kırmızı kart gördü, oyun planımız bozdu.

"NET POZİSYON VERMEDEN GOLLER YEDİK"

"11'e 11'de Fenerbahçe'nin düşüş yaşayacağını ve pozisyon bulacağımızı biliyorduk" diyen Çağdaş Atan, şu şekilde konuştu:

Sonra 4-3-2 oynayarak geçiş fırsatları yakalamaya çalıştık. Gol atacağımız belliydi. Çok da güzel gol attık. Maç tamamen lehimize döndü. Çift santrfora dönünce onlar, biz de 5-3-1'e döndük. Kolay bir vuruş yaptırdık ve 2-1 geriye düştük. Net pozisyon vermeden goller yedik.

"MAÇ YÜKÜNE BAKMAK LAZIM"

Oyuncularına sakin kalamadıkları için kızdığını söyleyen genç teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Oyuncularıma kızdığım tek nokta, sakin kalamamalarıydı. En kötü beraberlik, ikinci yarı için makul sonuç olabilirdi. Sıfır şut diyorlar stüdyoda, maç yüküne bakmak lazım. Fenerbahçe bugün 3 tane sakat verdi. 2 tanesi fresh oyuncu, Becao ve Oğuz. Biz 3. defa, 3 gün üst üste maç oynuyoruz. Bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Lafları kolay savurmak olmuyor. Bizim kaybettiğimiz oyuncular... Fenerbahçe'nin kulübesine bakın, bizimkine bakın. Biz de bugün bir tek Berat fresh oyuncu olarak oynadı. 10 tane oyuncum, 72 saatten önce maç oynadı. Oralarda dikkatli olmak lazım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hırçınlık, duygusallık tek eksimizdi. Beraberlik fırsatını iyi götüremedik. Şimdiki hedefimiz perşembe, kendimizi, ülkemizi, kulübümüzü en iyi şekilde oynamak. Kazanırsak devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.

"FENERBAHÇE BİZDEN 1 GÜN DAHA FAZLA DİNLENDİ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, şu şekilde konuştu:

Bugünkü maç bizim için büyük zorluğun fiziksel olarak yorgunluk seviyemizin nerede olduğuydu. Maça harika bir giriş yaptık. Baskı yaparak başladık. Sonrasında yorgunluk seviyemizin beklediğimizin üstünde olduğunu gördüm. Rakibi ortaya zorlamaya çalıştık. Net pozisyon vermeden uzaktan bir şutla gol yedik. İkinci yarıda toplu ve topsuz oyunda sakin kalmak istedik. Ba'nın lüzumsuz kırmızı kartı. Deniz ve Opoku'nun gördüğü sarı kartlar. 3'ü de cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin daha gergin olması gerekiyordu ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyordu. İyi yönlendirmelerde iyi futbol oynamaya başladık. Güzel de bir gol attık. 5 stoper özellikli oyuncuyla savunma yapmaya başladık. En Nesyri golü attı. 55 dakikasını 10 kişi oynadığımız ilk yarısını iyi oynamadığımız ama ikinci yarısını daha iyi oynadığımız bir maç oynadık. İyi alan kapattığımız bir maçı kaybettik. Perşembe günü final maçı oynayacağız. Kazanırsak yolumuza Avrupa'da devam edeceğiz. Rakibimizin de ilk 8 umudu var. Enteresan ve zor bir maç olacak. 72 saatten kısa sürede 3. maçı oynuyoruz. Fenerbahçe'nin bugün 3 oyuncusu sakatlandı. Bu periyodu geçmek kolay değil. Fenerbahçe bizden 1 gün daha fazla dinlendi.

"BÜYÜK MAÇLAR BELİRLEMEZ"

Çağdaş Atan, büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuzu sadece büyük maçlar belirlemez. Benim teknik direktörlükte 5. yılım. Benim çalıştırdığım takımların bütçelerine ve benim istatistiklerime bakarsınız. Fenerbahçe'ye karşı 3 maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor ile. Birisi gol atmamış takımla burada. Geçen sene 90+5'te golü yedik. Veremeyeceğimiz cevap yok.

"ONUR'UN KALÇASINDA BİR PROBLEM VAR"

Takımdaki eksik oyuncular hakkında bilgiler veren Atan, şunları dedi:

Muhammed antrenmandan sonra 2-3 tane kendisini iyi hissettiği top istedi. Kaburgasının altında kas sıkıntısı var. Salı-çarşamba aramıza katılır diye umuyoruz. Onur'un kalçasında bir problem var. Perşembe günü oynayıp oynamayacağını salı veya çarşamba göreceğiz.

"TAKVİYE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çağdaş Atan, devre arası transfer döneminde takviye yapılıp-yapılmayacağı ile ilgili ise, şunları diyerek sözlerini noktaladı: