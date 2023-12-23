Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum

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Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir, Akyazı'da karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle sona erdi.

Konuk takım 11. dakikada Pelkas'ın kafa golüyle öne geçti. Bordo-mavililer ise kullanılan kornerde Mendy'nın ceza sahası içinden çektiği şutla skoru eşitledi.

Trabzonspor puanını 27 yaparken, Başakşehir de 19 puana yükseldi.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'la berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Sözlerine şehit haberleriyle ilgili olarak başlayan Çağdaş Atan, şunları dedi:

"Devre arasında güçlenerek devam edeceğiz"

Atan maçla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

Maça gelecek olursak, ilk yarı ve ikinci yarı hikayesi olan bir maçtı. İlk yarıda baskıyı yanlış planlamışız. İlk yarı gereğinden fazla topu rakibe verdik. İkinci yarıda adam adama dönerek, bire biri bularak iyi baskılar yaptık. Uğurcan'ı uzun topa zorladık. Daha hayal ettiğimiz oyun oldu. Zor bir oyun vardı sahada. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarıda oyun bize geldi bence. Gol ve çalıştığımız pozisyonları bulmak bizi mutlu etti. Son dakikada karambolde kaybedebilirdik de bence beraberlik maçın hakkıydı. Gelişmeye devam ediyoruz. Devre arasında güçlenerek devam edeceğiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Biraz geç oldu belki ama aldığımız durumdaki psikolojiyi düzeltmek ve oyunu oturtma biraz zaman aldı. Yönetim ve başkanımız destek oldu bu süreçte. Devre arasında güçlenerek ikinci yarıda daha farkı bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum.