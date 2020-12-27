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    Çağdaş Atan: Sorumluluk tamamen benim

    Alanyaspor'un genç çalıştırıcısı Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 16:50
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    Çağdaş Atan: Sorumluluk tamamen benim

    Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK yenilgisi sonrası maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

    "TAKIMIN BİR DÜŞÜŞ İÇİNDE OLDUĞU ORTADA"

    Kurguladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Atan, şu ifadeleri kullandı:

    "Demek kurguda bir hata yaptık. Daha önce maç kaybettik ama ilk defa oyunu da kaybettik. Hala ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. Düzeltmemiz gereken problemlerimiz var. Haftaya önemli maçımız var sonrasında daha da büyük bir maç oynayacağız. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim."

    Çağdaş Atan: Sorumluluk tamamen benim #1

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