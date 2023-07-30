Çağdaş Atan: Transfer yasağının açılacağını umuyorum Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi. Transfer isteyen Çağdaş Atan, "Elimizdeki kadro ile ligi götüremeyiz" dedi.

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İHA

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının kaldırılacağı günü bekliyor.

Kayserispor Store'da gerçekleştirilen taraftar buluşmasında kendisine transfer ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan Çağdaş Atan, şunları dedi:

Bize verilen sözün tutulmasını bekliyoruz. Hem yöneticilerimiz hem de şehrin büyükleri çalışıyorlar. Bir müddet sonra bu konunun açıklığa kavuşacağını, transfer yasağının açılacağını umuyorum.

"İyi oyunculara ihtiyacımız var"

Mevcut kadronun lig ve kupa maratonunu kaldırıp kaldıramayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Çağdaş Atan, şu açıklamada bulundu: