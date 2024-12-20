Çağdaş Atan: VAR'a ve teknolojiye güvenmekten başka çare yok

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UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Bu skorla Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konferans Ligi'ne veda ettikleri Cercle Brugge maçının ardından açıklamalar yaptı.

"BİR POZİSYON DIŞINDA BÜTÜN KONTROL BİZDEYDİ"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnanılmaz üzücü bir son oldu bizim için. Maçın 1-1'e kadar olan bütün bölümünü çok iyi oynadık. Biraz sakin olsaydık bence 2 ve 3. golü bulabilirdik. Baskılarımız çok iyiydi. İlk yarıda bir duran toptan pozisyon verdik. Onun dışında bütün kontrol bizdeydi. 1-0'dan sonra o golü yemememiz gerekirdi. Son dakika inanılmaz bir şans geldi. Kaleci mükemmel çıkardı. Bizim bunu normalde buraya bırakmamamız gerekiyordu. Turu sonuna kadar hak etmiştik."

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Lige odaklanacaklarını söyleyen Atan, "Hayat devam ediyor. 4 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. Kasımpaşa maçına hazırlanıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Seneye tekrardan Avrupa'ya gitmek için iyi performans göstermemiz gerekiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kafamızı kaldırıp Kasımpaşa maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

"TEKNOLOJİYE GÜVENECEĞİZ"

Yedikleri golde ofsayt olup olmadığıyla ilgili ise genç teknik adam, "Yediğimiz golde teknolojiye güvenmek gerekiyor. Oyuncunun omuzu önde gibi gözükse de Opoku'nun ayağı da bozuyor gibi. VAR'a ve teknolojiye güvenmekten başka çare yok." açıklamasını yaptı.

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan şöyle dedi:

"Bizim için çok üzücü bir son oldu. Özellikle 1-1'e kadar ki 82-83 dakikayı harika oynadık, ilk yarı sadece bir pozisyon verdik ve oyunu kontrol ettik. İstediğimiz hücumları gerçekleştirdik. Sadece ceza sahasında biraz panik yaptık, golü çok daha erken bulabilirdik, sonlara doğru tam da zamanında golü bulduk. Oyun tamamen kontrolümüzdeyken, çok uzaktan bir duran toptan kötü bir gol yedik. 1-1'den sonra oyunu riske attık."

"AYAĞA KALKMA ZAMANI"

"Oyunun bize geldiği anda kalecinin harika bir kurtarış yaptığı pozisyonla maalesef Avrupa kupalarına veda ettik." sözlerini kullanan Atan şunları dedi:

"Tecrübe anlamında çok fazla şeyi cebimize koyduk ama bizim bu halimizle, bu takımımızla bu gruptan çıkmamız gerekiyordu. Final oynama şansını elde ettik ama maalesef maçı kazanamadık. Bence hak etmiştik ama maalesef olmadı. Şimdi ayağa kalkma zamanı, üç cezalı oyuncumuzun olduğu çok önemli bir Kasımpaşa maçı oynayacağız. Oraya hazırlanıp tekrar seneye buraya dönmek istiyorsak ligde iyi sonuçlar almamız gerekiyor. İlk hedefimiz pazartesi günkü Kasımpaşa maçı olacak."

"DAHA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Çağdaş Atan, play-off'a çıkmaları halinde önlerinin açık olduğu yönündeki yorum üzerine "Açıkçası ona bakmamıştım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama bu bilgi şu an bizi daha çok üzüntüye sevk etti. Dün de söyledim benim aslında hayallerim çok daha büyüktü, bugün burayı geçmemiz gerekiyordu. Geçemediğimiz için orada bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYUYORUM"

Cercle Brugge'ün teknik direktörü Ferdinand Feldhofer ise basın toplantısında, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Konferans Ligi'nin son maçında iyi bir sonuç aldık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Maç iki takım için de gidip geldi ama attığımız golle ilk 8'de lig aşamasını tamamladık. Son dakikada kalecimizin yaptığı kurtarış harikaydı." değerlendirmesinde bulundu.