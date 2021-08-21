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    Çağdaş Atan: Yangınlar yüzünden 2-3 futbolcu hastalandı

    Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Davidson ile birlikte 2-3 oyuncularında mide problemi olduğunu ve sebebin yangın olmasından şüphelendiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 22:02
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    Çağdaş Atan: Yangınlar yüzünden 2-3 futbolcu hastalandı

    Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Davidson ile beraber 2-3 futbolcusunda mide problemi olduğunu ve sebebinin yangınlar olduğunu düşündüklerine dair bir açıklama yaptı.

    "DAVIDSON'UN MİDE PROBLEMİ VAR"

    Çağdaş Atan, "Normalde maça Davidson ile başlayacaktık ama gece sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Takımda 2-3 kişide bir mide problemi var. Herhalde salgınla karşı karşıyayız Alanya'da." ifadelerini kullandı.

    Salgının nedeni olarak ise Atan, "Belki yangından suya bulaşa pisliklerden olabilir diye düşünüyoruz. O bizi biraz üzdü." açıklamasını yaptı.

    Çağdaş Atan: Yangınlar yüzünden 2-3 futbolcu hastalandı #1

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